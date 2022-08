Gala y la opción de volver con Isla: No estoy replanteándome la posibilidad de nada, ni con él ni con nadie

En medio de los rumores que apuntan a una relación con Mauricio Pinilla, la modelo española Gala Caldirola tuvo palabras para la opción de volver con Mauricio Isla y aseguró que no se plantea esa posibilidad.

"No pasan tres semanas y me inventan romances. Me mudé hace poco y con suerte han ido mis amigos a la casa, imagínate voy a meter otra persona", dijo tajante al ser consultada por Pinilla.

"Me lo tomo con mucho humor, nunca doy explicaciones de mi vida privada. Estoy soltera hace un año y medio y tengo todo el derecho del mundo a ser feliz a están con quiera", añadió en diálogo con el programa "Podemos Hablar", de Chilevisión.

"Me siento bien sola. Estoy feliz, enfocada en la pega, en mi hija. No estoy replanteándome la posibilidad de nada, ni con él ni con nadie", complementó.

Sobre la gente que le pide a través de redes sociales para que vuelva con Isla, la europea dijo que "no me molesta, me parece algo lindo que la gente quiera ver a una familia unida. Uno siempre quiere ver a las familias unidas y no solo conmigo en general".