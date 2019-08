Mauricio Isla: "Quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme"

Mauricio Isla, lateral de Fenerbahce en Turquía y uno de los referente de la selección nacional, manifestó su fanatismo por Universidad de Chile y aseguró que su sueño es llegar al cuadro estudiantil para aportar al equipo y no solo para cerrar su carrera.

"Jugar en la U es uno de mis sueños. Le doy las gracias a la Católica, porque me hizo crecer, pero si no hubiese tenido problemas ahí, hubiese sido jugador en Chile y no me hubiese venido a Europa. Capaz que hubiese debutado en la Católica y jugado solamente en Chile. Tomé una decisión y fue la correcta", declaró el "Huaso" a La Tercera.

En la misma línea, Isla explicó su fanatismo: "Siempre he sido hincha de la U y de Marcelo Salas, siempre fiel al matador. Me gusta la U, porque la hinchada es fiel, la U ha pasado por momentos difíciles, como ahora, y siempre están ahí".

"Es un sueño volver, pero quiero volver bien. Puede ser que, terminando el contrato,me quede un año más y luego vuelva. Pero yo quiero eso, llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme. Quiero estar contento conmigo mismo y que la gente esté contenta conmigo. Quiero cumplir este sueño, porque no he jugado nunca en Chile", precisó.

Además, se refirió al mal momento que ha pasado uno de sus amigos de la selección y también hincha de la U, Alexis Sánchez, en Manchester United.

"Hay un dicho: Los mejores jugadores del mundo tienen derecho a pasarle mal...Alexis tuvo un año difícil, se le ha criticado mucho. En la misma Copa América se dijo que no iba a rendir y ¡mira cómo lo hizo!", sostuvo Isla.

"Ojalá tome la mejor decisión. Si se queda en Manchester, que lo ayuden y logre ser como es. No se ha perdido nada de lo que él es como jugador, lo necesitamos tanto nosotros como el Manchester o el equipo al que se vaya", cerró.