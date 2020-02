Mauricio Isla reveló llamado de Juan Román Riquelme y no descartó un salto a Boca Juniors

El lateral chileno de Fenerbahce, Mauricio Isla, reveló que el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, lo llamó personalmente para sondear su interés de fichar en el club argentino durante enero, oferta que rechazó porque está cómodo en el equipo turco.

"Tuve tres conversaciones por teléfono con Riquelme. El me llamó, no mi representante", declaró el jugador nacional al CDF.

"Imagina que suene el teléfono y digan: 'Soy Román'. Sí, Román Riquelme", continuó Isla, quien reconoció que no estaba al tanto que era del interés de Boca.

"No sabía que Boca me quería, pero me gusta ver el fútbol de todo el mundo y sabía que estaba en cambio de dirigentes", comentó.

"Me dijo, 'hola Mauricio' y hablamos de mi familia, de la suya, hasta que llegó al punto de decirme, '¿te gustaría jugar en Boca?'", añadió el seleccionado chileno.

"Le dije que a quién no le gustaría jugar en Boca, es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los más ganadores de Copas Libertadores, esa fue la primera conversación, después dijo que iban a hacer lo posible para llevarme en enero", expresó Isla.

"Mi punto es que quiero cumplir contrato con Fenerbahce, estoy contento en Estambul. Será difícil que me deje salir y yo soy sincero, a mí no me gusta salir en enero, quiero cumplir mi contrato, estoy feliz y así fue, pero fue una conversación alegre", afirmó.

"No lo descarto, pero estoy cien por ciento concentrado en Fenerbahce", concluyó sobre el tema.

Además, Isla reconoció otra vez que quiere jugar en Universidad de Chile y ganar la Copa Libertadores: "Si no estoy bien no voy a volver a la u, uno tiene que ser respetuoso y mi mentalidad no es volver a retirarme, nunca he jugado en el fútbol chileno y quiero tener partidos buenos", indicó.