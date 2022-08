Gisella Gallardo tas separación con Pinilla: Acepté que las cosas no funcionaron

La periodista Gisella Gallardo contó algunos detalles de cómo vive la separación de su ex pareja, el retirado futbolista Mauricio Pinilla, con quien tiene tres hijos.

"Hay lazos familiares imposibles de quebrar. Yo adoro a sus papás y a sus hermanas, para mí son parte de mi familia y lo serán siempre. Sobre todo porque con mis cuñadas tengo más una amistad y, mientras no incomodemos a nadie, lo seguiremos siendo", dijo en Las Ultimas Noticias.

"A Mauricio le tengo un gran cariño y ambos estamos poniendo de nuestra parte para ser los mejores padres para nuestros niños", agregó

Sobre la separación comentó que "la verdad es que fue rudo. Aún no me siento cien por ciento bien todos los días, por el tema de mi papito (tiene cáncer), pero uno tiene que seguir, sobre todo por mis niños".

"Estoy en paz conmigo. Acepté que las cosas no funcionaron y eso, de alguna forma, te deja en armonía contigo. Hoy sólo quiero tranquilidad y enfocarme en las cosas más importantes de mi vida. Lo más duro fue vivir la separación", siguió Gallardo.

"Antes del quiebre matrimonial le insistía a Mauricio que le diera la oportunidad a algo nuevo. Este es un proyeto en conjunto y me hace feliz poder acompañarlo y que me haya elegido para ser parte de él, pero no puedo adelantar nada todavía", completó.