"Chicharito" Hernández sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, informó este viernes LA Galaxy.

"Hernández será operado en una fecha por definir para así iniciar el proceso de rehabilitación", indicó en un comunicado el equipo angelino.

Chicharito se hizo esa grave lesión este miércoles en el partido de la Copa US Open en el que el Galaxy cayó eliminado por 3-2 en los cuartos de final ante el Real Salt Lake.

El ariete, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 27, se produjo esa lesión solo y sin chocar con ningún jugador rival cuando iba corriendo y se le trabó la rodilla derecha en el césped.

The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.



Wishing our captain a speedy recovery. 🙏



📰: https://t.co/SUAxaDtP5r pic.twitter.com/kmsQxYA1uV