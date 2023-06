Gerardo Martino: Con Messi venimos a competir

El técnico argentino Gerardo Martino aseguró este jueves, en su rueda de prensa de presentación como nuevo entrenador de Inter Miami, que habló con el argentino Lionel Messi y el español Sergio Busquets y que coinciden en el desafío de "venir a Miami a tener éxito" y destacó que en su mentalidad no existe "el lujo de no competir".

"Podemos estar en diferentes lugares, pero la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Ayer hablé con Sergio, y también cuando hablamos con Leo, hablamos de venir a tener éxito, a competir, a competir bien. Eso nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Miami con las vacaciones, nosotros queremos competir", afirmó Martino.

"Ellos vienen de campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre", agregó.

Martino ya entrenó a Messi en el Barcelona en el curso 2013-2014 y en la selección argentina (2014-2016), yambién coincidió con Busquets en su etapa en el elenco culé.