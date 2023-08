Messi brilló con doblete ante Orlando City y dio a Inter Miami el pasaje a octavos en la Leagues Cup

El argentino Lionel Messi nuevamente fue genio y figura en Inter Miami, al anotar un doblete en el 3-1 sobre Orlando City y conseguir la clasificación a los octavos de final de la Leagues Cup de la MLS y la Liga MX.

Messi golpeó de entrada con un golazo en el clásico de Florida. Recibió un pase de Robert Taylor, la bajó de pecho y remató de volea para el 1-0 (7').

