¿Colo Colo y Universidad de Chile se disputan la contratación de Paolo Guerrero?

El delantero peruano Paolo Guerrero está en busca de club y aunque ha sonado fuerte en Alianza Lima, algunos medios del continente lo ponen en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile de cara al segundo semestre.

De acuerdo a lo publicado por Diario Olé, Guerrero está "entre dos gigantes de un país sudamericano", pues ambos equipos chilenos quieren reforzar sus planteles de cara a la segunda parte del año con el experimentado futbolista.

El propio delantero se refirió a su futuro y avisó que está "analizando ofertas y vamos a ver qué pasa... Gracias a Dios hoy me encuentro recuperado, muy bien. Me falta hacer trabajo físico, me falta tocar un poco la pelota, porque estaba trabajando en un centro de alto rendimiento donde solo entrenaba yo".

En Perú Alianza Lima parece ser el equipo que ha tomado mayor ventaja en las conversaciones con el atavante, aunque Deportivo Municipal talmbién avisó que hará esfuerzos para contratar al jugador de 38 años.