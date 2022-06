El delantero uruguayo Darwin Núñez fue traspasado a Liverpool por una millonaria cifra

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue traspado a Liverpool proveniente de Benfica por un monto de 75 millones de euros más variables, que pueden convertir la operación en 100, según información de la Comisión de Valores de Portugal (CMVM).

El club portugués señaló que "llegó a un acuerdo con Liverpool para la venta de todos los derechos del jugador Darwin Núñez, por el importe de 75.000.000 de euros. El acuerdo prevé el pago de una remuneración variable, por lo que el importe global de la venta puede alcanzar la cantidad de 100.000.000 de euros".

De esta forma, Darwin Núñez se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, superando al holandés Virgil van Dijk, que en 2018 llegó a cambio de 85 millones desde Southampton.

Darwin Núñez jugó 85 encuentros con el equipo de las "águilas", en los que marcó 48 goles.

Los 26 de esta última campaña le situaron como máximo artillero del torneo portugués. En la Champions League, en la que Benfica cayó en cuartos de final precisamente ante Liverpool, consiguió seis anotaciones.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay