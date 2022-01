Juan Cornejo y posible interés de Colo Colo: No he sabido nada, no he tenido acercamientos con ningún club

Juan Cornejo, ex lateral de Universidad Católica y actualmente sin equipo, conversó con Al Aire Libre PM sobre su paso por los Cruzados y sus objetivos este 2022, asegurando que no ha tenido contactos con Colo Colo, club donde se formó.

"Lo que quiero es volver a jugar y que sea prioridad, trataremos de buscar un club que se adecúe a eso. No he sabido nada de Colo Colo, no he tenido acercamientos con ningún club, no sé en qué equipo sigo este año", explicó.

Respecto a su última temporada con los Cruzados, Cornejo indicó que "creo que hicimos un buen torneo, tuvimos un inicio un poco flojo. Tal vez lo estaba haciendo bien, pero tuve la mala fortuna de desgarrarme dos veces seguida, estuve parado tres meses".

"Después de eso, en Católica me dijeron que me recuperara de buena manera, y ahora me siento bien, entreno por mi cuenta y espero qué va a salir", señaló.

Finalmente, indicó que "fue una linda experiencia" sus tres años en la UC y que "he logrado casi todas las cosas que me he propuesto", pero su actual objetivo es encontrar un nuevo destino para la temporada 2022.