Los 10 mejores fichajes del mercado de pases en el fútbol europeo

Mientras en Sudamérica el continente vibra con el final de la Copa América, en Europa la atención está en el mercado de pases, con los grandes clubes del viejo mundo reforzándose de cara a la temporada 2019-2020.

Por ese motivo, en AlAireLibre.cl repasamos los 10 mejores fichajes en lo que va del períodos de traspasos en Europa. ¿Nos faltó alguno? Comenta junto con nosotros.

1. Eden Hazard - Chelsea a Real Madrid

2. Frenkie de Jong - Ajax a Barcelona

3. Diego Godin - Atlético Madrid a Inter de Milán

4. Adrien Rabiot - PSG a Juventus

5. Ander Herrera - Manchester United a PSG

6. Benjamin Pavard - Stuttgart a Bayern Munich

7. Lucas Hernández - Atlético de Madrid a Bayern Munich

8. Gianluigi Buffon - PSG a Juventus

9. Frank Lampard (DT) - Derby County a Chelsea

