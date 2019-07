Hernán Caputto tras dejar a la Roja sub 17 a meses del Mundial: Quiero que les vaya bárbaro

El ex timonel del equipo nacional dijo que los rivales de Chile en el torneo son "interesantes".

Aunque Hernán Caputto se desempeña desde hace dos semanas como nuevo jefe del fútbol formativo de Universidad de Chile, recién este jueves fue presentado a los medios en su nueva labor. Su último trabajo fue la dirección técnica de la Roja sub 17, y su salida causó sorpresa al darse a cuatro meses del inicio del Mundial de la categoría, a disputarse en Brasil.

Caputto reconoció que la decisión de abandonar a la selección chilena fue compleja, aunque está seguro que el equipo quedó en buenas manos. Por eso, deseó todo el éxito posible a la escuadra que ahora es dirigida por Cristián Levia.

"Yo por el respeto a las selecciones y al país quiero que le vaya bárbaro a los chicos, en este caso no he tenido la oportunidad (de contactarme) con Cristián porque está en el sorteo (del Mundial), pero desearles lo mejor, él los conoce desde la sub 15 y eso para mí fue muy importante en la preparación para la 17, y lógicamente después de un año y medio en el que él estuvo en nuestra conducción seguramente va a heredar jugadores con más experiencia, más maduros", dijo el integrante de las filas azules.

Este jueves se realizó el sorteo para la Copa Mundial de Brasil 2019 y con ello se conocieron los rivales que tendrá Chile. Se trata de Francia, Haití y Corea del sur, cuadros que conforman el Grupo C del certamen juvenil.

"Tengo mucho cuidado siempre por el tema de accesible, tanto Haití como Corea y Francia son rivales muy interesantes. Lo que ha generado Haití en la Concacaf ha sido muy bueno, lo de Francia en el Europa obviamente, ya Corea en Asia lo había generado", señaló Caputto, sobre si el nivel del grupo de los criollos augura buenos resultados.

El ex portero también dijo que su salida no resultará determinante para el desempeño de Chile en el torneo, puesto que los jugadores son el motor del equipo.

"No creo que sea más importante Caputto que Chile, y los jugadores que son los importantes en un Mundial y que yo estuviera solo hasta el Mundial. No puedo ser más importante yo que los jugadores y creo más a largo plazo, pero no fue así", dijo.

Sobre su llegada a la U, sostuvo que le "encanta el club" y el proyecto que ahí existe a largo plazo.

"Principalmente creo mucho en los proyectos en las personas y una de nuestras conversaciones con Rodrigo (Goldberg) y Sergio (Vargas) fue tener una idea común de pensar en la formación de persona por sobre jugadores y nos unía mucho todo esto. Lo que siempre hablo de este sentimiento y pasión que es la U, me encanta el club y lo que podamos desarrollar. Creo en las cosas a largo plazo y no al corto, y todo lo que se ha generado, ha sido importante en mi llegada aquí", expresó.