Los resultados de este martes en la fase grupal del Mundial Sub 17

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada de la fase grupal del Mundial Sub 17 de Brasil 2019, con partidos de la segunda fecha del Grupo A y Grupo B.

Sigue en vivo y online el desarrollo de la jornada junto a AlAireLibre.cl.

Mundial Sub 17 de Brasil - Fase grupal, segunda fecha



Grupo A

Angola 2-1 Canadá. Finalizado.

1-0: 31'; Zini (ANG), 1-1: 48'; Jacen Russell-Rowe (CAN), 2-1: 90'; David (CAN)

Brasil 3-0 Nueva Zelanda. Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 19'; Kaio Jorge (BRA), 2-0: 80'; Talles Magno (BRA), 3-0: 90'; Diego (BRA)

Grupo B

Nigeria 3-2 Ecuador. Finalizado.

1-0: 5'; Ibrahim Said (NGA), 1-1: 10'; Daniel Jinadu (ECU), 1-2: 56'; Johan Mina (ECU), 2-2: 85'; Ibrahim Said (NGA), 3-2: 89'; Ibrahim Said (NGA)

Australia 2-2 Hungría. Finalizado.

0-1: 14'; Peter Barath (HUN), 0-2: 20'; Akos Zuigeber (HUN), 1-2: 69'; Noah Botic (AUS), 2-2: 74'; Caleb Watts (AUS)