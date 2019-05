Presidente de Naval: Lo más sencillo era que la ANFP se sentara a conversar con nosotros

El presidente de Naval de Talcahuano, Fernando Rojas, se refirió al conflicto que el club sostiene actualemente con la ANFP y que provocó un llamado a paro por parte del Sifup para los duelos de este fin de semana en todas las divisiones.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el timonel de los "choreros" dijo que "esto es algo que no esperábamos. Llegar a estas instancias y a esta movilización no estaba en nuestra planificación. Para nosotros era más simple el tema, que la ANFP se hubiera sentado a conversar con nosotros después del fallo del 3 de enero de este año y lamentablemente eso no ocurrió".

"Yo había visto conflictos en el pasado y las cosas se solucionaban de otra manera. Creo que esto era sentarse a conversar y negociar, para lo cual nunca hubo voluntad de parte de la ANFP", agregó.

En la misma línea, el dirigente indicó que "hay que preguntarle a la ANFP por qué ellos no quieren (reincorporar al club). Es cierto que el 2017 ellos nos descendieron por un tema administrativo, pero ellos tenían una boleta de garantía que nunca ocuparon hasta que nos sancionaron y finalmente por eso nosotros ganamos en este juicio. Ellos nos sancionaron dos veces por la misma falta y eso en el derecho no es posible".

Sobre los pasos a seguir como institución, Flores aseguró que "nosotros vamos a seguir con la medida judicial, esto hoy en día ya está constituyendo desacato y se está pidiendo apercebimiento, en ese caso son multas entiendo yo. Todo termina con un arresto al representante legal, si no se toma en cuenta la orden del Tribunal puede terminar en eso".