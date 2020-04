Agente de Neymar: Real Madrid sigue soñando con ficharlo

Wagner Ribeiro, agente de Neymar, habló sobre el valor de mercado del ariete brasileño de París Saint-Germain y sostuvo que los últimos contactos que ha tenido con Real Madrid le indican que el club aún "sueña" con su fichaje.

En diálogo con Canal do Nicola de ESPN, Ribeiro señaló que "fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en su oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar".

Además, añadió que "me hice amigo con Florentino Pérez (presidente del Madrid) cuando negociamos el traspaso de Robinho al Real Madrid. Tenemos una gran amistad. Cuando voy a Madrid, él siempre me manda un chófer y quedamos en su casa, porque si a mí me ven en el Bernabéu o Valdebebas la prensa empieza con todos los rumores. Tenemos una gran relación desde lo de Robinho y también hablamos por Lucas Moura, porque Mourinho estaba enamorado de él y lo quería. Pero no pudo ser".

En relación a una salida de PSG este año del jugador del "Scratch": "Para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros", aunque también añadió que producto del coronavirus "tendremos muy pocas operaciones por encima de 50 millones de euros".

Finalmente, el representante habló sobre el posible regreso a FC Barcelona, el cual ha estado latente en las últimas temporadas: "El Barça es el campeón de todo, tiene los mejores amigos, pero también está contento con el PSG. Un jugador tiene que ser profesional. Es importante estar rodeado de un buen ambiente, ya que para él el dinero no es un problema. Lo importante es que quiere ser el mejor del mundo, pese a que aún es joven".