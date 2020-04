Cesc Fábregas: Neymar es un fuera de serie, tiene condiciones del nivel de Ronaldinho

El volante español de AS Manaco elogió al astro brasileño de Paris Saint-Germain.

Cesc Fábregas, volante español y compañero de Guillermo Maripán en AS Monaco, aseguró que Neymar es "un jugador que marca las diferencias cuando quiere" y entiende que FC Barcelona pueda desear su regreso porque opinó "tiene condiciones del nivel de Ronaldinho".

"Neymar es un fuera de serie, tiene unas condiciones del nivel de Ronaldinho. Es un crack que marca las diferencias cuando él quiere. Hacia tiempo que no jugaba contra él y hace poco nos mató en dos partidos con PSG. A Leo (Messi), Luis (Suárez) y el resto, les gustaba tenerlo en el equipo porque en cualquier momento te podía dar un pase de gol y regatear, algo difícil en un fútbol tan igualado", dijo.

"Lo tiene todo para ser el mejor. Fuera es muy buen chaval, es como un niño, siempre está contento y disfruta de la vida, se lo pasa bien y es una persona que siempre suma", añadió en un directo en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la suspensión de la temporada provocó que el equipo del principado se quede fuera de competición europea. Perdieron la última jornada disputada ante Niza con un tanto en el minuto 92 del partido.

"No vamos a Europa por un gol en el añadido ante el Niza. Me he cabreado un montón hoy cuando ha salido la noticia porque jugamos la mejor primera parte de la temporada y por dos tonterías dos goles. En el último minuto Golovin chuta una al palo, que de haberla metido ahora estaríamos en Europa League. Estamos fuera por un gol", lamentó.

Aunque por encima de todo Cesc piensa en la salud antes que en el fútbol en este momento y duda de que ningún país pueda retomar la temporada. "Lo más importante es que si han tomado esta decisión es porque piensan que es lo correcto para todos y por salud, para estar más seguros".