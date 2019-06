El audio que complica a Neymar en la acusación por violación a joven brasileña

Medios brasileños dieron a conocer un audio que supuestamente le envió a Neymar como mensaje de voz la joven Najila Trindade, quien acusó al futbolista de presunta violación en París.

Una vez que salió a la luz la denuncia de la mujer contra el jugador de PSG, éste subió a sus redes sociales imágenes de las conversaciones que tuvo con ella, además de algunas fotos, por lo que fue acusado de delito cibernético.

Luego de ese episodio, según consigna Infobae, la mujer le envió una nota de voz de más de un minuto de duración, que Neymar quiso ocultar, pero que se conoció en las redes sociales gracias a los medios de Brasil.

"Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo, pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabes de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en Internet diciendo: 'Quien me conoce sabe'... que ... nada!'", dice el audio.

"¿Cómo yo iba a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?, ¿cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación?", continúa Trindade. "Yo solo quería quedarme contigo, pero ahora parece como si estuviera todo armado", añadió.

Finalmente, la mujer le dice al futbolista que "Dios es justo, y ningún dinero lo compra. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser un gran jugador, famoso, bla bla bla... pero no eres Dios, y se hará justicia. Puedes haber contratado a los mejores abogados (...), pero tú no tienes la verdad. Soy yo la que dice la verdad, y voy a pedir que te hagan un examen antidopaje, para ver si ese día no estabas drogado (...)".