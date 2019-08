Hristo Stoichkov: No quiero que Neymar vuelva a Barcelona, sería una bomba dentro del camarín

El histórico ex jugador del cuadro catalán desaprobó el posible retorno del astro brasileño al Camp Nou.

El histórico ex jugador de FC Barcelona, Hristo Stoichkov, se refirió a la posible llegada de Neymar al elenco de Arturo Vidal, desaprobando absolutamente la opción, y asegurando que el brasileño la hará mal al camarín en caso de llegar.

"Barcelona no necesita a Neymar. No tiene sitio para jugar porque tiene jugadores muy importantes. Están Dembélé, Griezmann, Suárez y Messi. ¿Dónde lo van a poner a jugar? Sería una bomba dentro del vestuario. Por mi parte, no quiero que vuelva", aseguró el búlgaro en conversación con el diario español Mundo Deportivo.

Además, añadió con mucha dureza que "tiene presión por todos lados. Seguramente hay un grupo de jugadores que quieren que regrese y le piden al presidente un esfuerzo, pero Barcelona no va mover no un solo euro para que vuelva. No tiene dinero para pagar al PSG".

Finalmente, el ganador de cinco ligas españolas, cuatro Supercopas de aquel país y dos Copas del Rey, también se mostró en contra de la partida de los jugadores Ivan Rakitic y Phillipe Coutinho como moneda de cambio y los defendió.

"Hay opciones. Los jugadores que el Barça está ofreciendo a PSG es una falta de respeto. Primero porque Rakitic es un gran trabajador, un chico muy humilde que jamás ha bajado la guardia y siempre ha defendido los intereses de Barcelona. Coutinho costó mucho dinero pero tiene mucho fútbol y le defiendo y ojalá ningún jugador del Barça se marche", cerró.