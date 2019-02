Las lágrimas de Neymar en su cumpleaños: No es un momento feliz en mi vida

El brasileño Neymar celebró su cumpleaños número 27 en Paris junto a algunos de sus compañeros de PSG, incluido el técnico Thomas Tuchel, y vivió una jornada de varios sentimientos.

El futbolista, quien se encuentra lesionado del pie derecho, tomó el micrófono durante los festejos y entre lágrimas contó que "es mi cumpleaños, pero ahora mismo no atravieso un momento feliz en mi vida".

Señaló que si pudiese pedir un deseo en su día, "habría pedido un metatarso sano para poder jugar -está lesionado del quinto metatarsiano-" y comentó que siente "malestar y pesar por no poder estar en el campo de juego, luchando con sus compañeros".

"Está siendo muy duro ir con muletas durante todo este tiempo. Todo atleta sabe lo duro que es eso", complementó el astro de PSG.

'É um dia muito especial pra mim porque é meu aniversário. Eu tô passando por uma fase que é 100% difícil na minha vida. Mas eu me sinto feliz por ver a casa cheia (...) Para quem é atleta sabe que estar com muleta é complicado, é difícil. Mas eu tiro...'.



Via David Brazil pic.twitter.com/ARl089jLK4