Manchester United le dijo no a Neymar

El club francés Paris Saint-Germain recibió una rotunda negativa de parte de Manchester United luego de que el cuadro galo ofreciera a Neymar al elenco inglés.

De acuerdo a lo publicado por Sport, las relaciones entre el elenco capitalino y el delantero brasileño están totalmente quebradas, por lo que la dirigencia del equipo parisino le busca una salida, siendo una alternativa Old Trafford, no obstante, desde Inglaterra el "no" fue tajante.

"La idea del PSG es solventar el asunto antes del inicio de la Liga francesa. La tensión es muy alta entre las dos partes y en París ya han llegado a la conclusión que lo mejor para el club es permitir la marcha de Neymar y buscar algún refuerzo de lujo que pueda asumir su rol dentro del equipo", explica la publicación.

"La presión del futbolista ha dado sus frutos, pero el PSG espera que pueda haber una puja final por el jugador para salir bien parado de todo este asunto. Por ahora, han contactado con el United y con algún otro club de primer nivel en Europa y parece que solo el Madrid habría reaccionado de forma positiva al asunto", añade la nota.

"El entorno de Neymar tiene muy claro que va a salir del PSG en este mercado de verano. Lo dan por hecho y su intención es recalar sí o sí en el Barça a pesar de que el club francés va a poner todos los impedimentos posibles para que eso sea así. El futbolista tomó una decisión antes de comenzar el verano y no piensa cambiarla. Habló con el club blaugrana y está a la espera que haya una entente con el PSG", cierra.