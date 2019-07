Neymar: Estoy casi un cien por ciento apto a volver a la cancha

El brasileño Neymar, de París Saint-Germain, dijo este sábado que ya está casi recuperado de la lesión que le marginó de la Copa América, pero se negó a hablar sobre su futuro y su permanencia en el club francés.

"La recuperación va bien. Estoy casi un cien por ciento apto a volver a la cancha. Solo hacen falta los entrenamientos", anunció el futbolista en el marco de un torneo aficionado que patrocinó en Praia Grande, en el litoral del estado de Sao Paulo y donde pasó su infancia.

Neymar también comentó la tristeza que le produjo no haber podido participar en la reciente Copa América, celebrada en Brasil y ganada a la postre por la selección de la que fue marginado por una lesión en un tobillo.

"Fue horrible cuando los médicos me dijeron que no podría jugar la Copa América. Pero me alegré mucho por mis compañeros, por su conquista", declaró Neymar lejos de los periodistas, que no tuvieron oportunidad de hacerle preguntas.

De ese modo, quedaron en el aire las incógnitas que existen sobre su situación en el PSG y un posible retorno a FC Barcelona o en relación a la acusación de violación que enfrenta ante la Justicia brasileña.