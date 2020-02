Neymar: Messi y Cristiano Ronaldo son mis ídolos

El astro brasileño Neymar reveló que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo son sus ídolos y que le gustaría tener "un poco" de cada uno.

"Ambos, Messi y Cristiano Ronaldo, son mis ídolos. Si puedo tomar un poco del juego de cada uno y hacerlo propio, sería muy feliz", expresó en palabras que reprodujo Goal.

En la actualidad Neymar se encuentra lesionado y ha sido baja en varios partidos de París Saint-Germain, por lo que su entrenador, Thomas Tuchel, dejó en duda sy actuación en la Liga de Campeones.

