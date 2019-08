Tite aseguró que Neymar está "tranquilo" y a la espera de su salida de PSG

El DT de Brasil lo citó para amistosos argumentando que no puede prescindir de un jugador así.

El técnico de la selección brasileña, Tite, afirmó este viernes que ha conversado con el delantero Neymar, quien le ha dicho que está emocionalmente "tranquilo" y "a la espera" de que el club francés Paris Saint-Germain le busque una salida.

"Le pregunté sobre cómo estaba emocionalmente con toda esa situación y me dijo: 'Estoy tranquilo, sé que hay un encaminamiento y ahora espero al PSG para la definición'", expresó Tite en una rueda de prensa en Río de Janeiro donde presentó la nómina de jugadores que afrontará los amistosos de septiembre ante Colombia y Perú, en Estados Unidos, y para los cuales citó al formado en Santos.

"Me dijo que estaba feliz, trabajando desde hace algún un tiempo y que no hacía trabajos tácticos, pero que estaba bien", dijo Tite, quien admitió que no puede prescindir de un jugador "del nivel y de la calidad" de Neymar.

El delantero de PSG se encuentra en un momento delicado, pues su deseo es salir del club galo, al que llegó en 2017 procedente de Barcelona por una cantidad récord de 222 millones de euros, pero las negociaciones abiertas con el club español para su regreso parecen estar estancadas.

El seleccionador subrayó que no se siente a gusto "éticamente" para sugerir un destino para su pupilo porque "él tiene autonomía para decidir su camino".

"Espero que tenga luz para escoger el mejor camino, pero no tengo derecho a decir: 've allí o ve aquí'. Él tiene a su gente, su equipo, y él tendrá la última palabra. No me compete a mí", manifestó.