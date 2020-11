DT de Ñublense criticó a la ANFP por protocolos ante casos de Covid-19: Es una vergüenza

El director técnico de Ñublense, Jaime García, criticó los protocolos de la ANFP ante los casos positivos por Covid-19, principalmente en equipos de la Primera B, y cuestionó también a los propios clubes por no cumplir medidas de prevención de la enfermedad.

Garcia dijo en nuestro programa Lado B de Al Aire Libre TV, que "esto es una vergüenza, se ha hecho todo mal. Partió todo mal desde el partido de Colo Colo con Antofagasta, imagínate ahora ganó Colo Colo. Partió todo mal por malas decisiones".

Además, el estratega añadió que "me llama la atención que los casos se repiten en los mismos equipos. No sabes lo que he hecho yo para que mis jugadores se cuiden, estando encima de ellos".

Para cerrar este tema. el DT señaló que "por ahora estoy entrenando para jugar el jueves, a pesar de que sé que hay casos de Covid-19 (en Deportes Valdivia, su próximo rival). La planificación está, si se suspende acataremos, pero siempre están esperando que pase algo. Nosotros viajamos mañana (miércoles) temprano. Tampoco me gustaría que fuéramos, cinco o seis horas de viaje para 'hacer el loco'. Estoy esperando que nos digan si va o no el partido".

Sobre el presente de su escuadra, líder del torneo con cuatro puntos de ventaja sobre su escolta Rangers, aseveró que "tengo un excelente grupo, pero hay que ser visionario. Si este grupo no pierde el objetivo y la humildad, va a ser muy difícil que nos bajen. Me hubiera gustado que llegaran más refuerzos".