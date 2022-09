Jaime García: Aunque vengan de Marte a buscarme con un saco de plata, me quedo en Ñublense

Jaime García, uno de los entrenadores destacados del Campeonato Nacional por su campaña junto a Ñublense, refirmó su compromiso con los "Diablos Rojos", expresando su deseo de mantenerse en el club, más allá de la posibles ofertas económicas que pueda recibir.

"Si vienen de Marte a buscarme, con un saco de plata, me quedo en Ñublense hasta el 5 de noviembre. No dejo al club aunque me pongan un maletín con plata. Este es el club y la ciudad que me paró la olla, así que estoy concentrado en terminar el torneo de la mejor manera posible", dijo al diario La Discusión.

"No me interesa que digan que tendré ofertas de tres clubes, ni nada. Yo estoy enfocado en Ñublense y así lo he hecho siempre. Es mi media naranja", agregó.

Además indicó que "la disposición de seguir está abierta, pero esto es de ambas partes. También es respetable que no me quieran para seguir porque es parte de fútbol y la vida".

Respecto a los objetivos del equipo, García espera competir al máximo. "Me gustaría clasificar a la Copa Libertadores o a una Sudamericana. Ganar la Copa Chile también sería lindo por lo que ha hecho el club en los últimos cuatro años, pero no me vuelvo loco. Vamos a ir pasando cada etapa, pero busco las dos cosas", cerró.