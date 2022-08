Jaime García descartó polémica con Quinteros: Siempre hay un respeto a la trayectoria

El director técnico de Ñublense, Jaime García, analizó la clasificación de su equipo a cuartos de final de la Copa Chile, a costa de Colo Colo (2-3 en el global), y también dejó atrás una supuesta polémica con Gustavo Quinteros.

En diálogo con Directv, García expresó: "Siempre hay un respeto a la trayectoria, lo que yo quise decir es por la planilla que yo tengo, no la del rival, cuando me preguntaron yo pensé en mí. Dónde yo estoy me lo gané sin matar a nadie".

Sobre la llave con el "Cacique", sostuvo: "Fuimos estratégicos ante Colo Colo, pese a que nos diluimos en el segundo tiempo, sostuvimos el resultado. Hoy lo ganamos táctica y estratégicamente (empate 1-1 en Macul y triunfo en la llave)".

Además, habló del buen presente de los chillanejos: "Trato de no fallarle a los jugadores, si me equivoco pido perdón, también perdono rápido, soy sencillo pero a la vez exigente. Trato de encontrar todos los caminos para llegar a los futbolistas, no es fácil".

"Yo estoy en el lugar que me ha hecho feliz, lo que venga después es consecuencia de lo que he realizado. No pienso en el futuro, estoy cien por ciento enfocado en Ñublense y en este proceso", cerró.

El próximo duelo de los "diablos rojos" será el domingo contra Deportes Antofagasta por el Campeonato Nacional.