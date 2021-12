Jaime García se sometió a una operación de cadera: El dolor no me dejaba caminar

El entrenador de Ñublense, Jaime García, contó algunos detalles de la operación a la que se sometió en una de sus caderas a raíz de una artrosis que le causaba "un dolor fuerte que no me dejaba caminar".

"Trataba de cojear para que no dijeran que estaba vendiendo humo", dijo el adiestrador del cuadro chillanejo a Las Ultimas Noticias.

Para esta intervención, le abrieron la cara externa del muslo derecho, pulieron su pelvis, cortaron la cabeza del fémur y le incrustaron un injerto de titanio, siempre fiel a lo señalado en el matutino.

"Tengo 38 puntos, son corchetes de acero (...) Es un drama ducharme", añadió.

"En los últimos tres meses empecé a sentir pinchazos en la cadera, producto del desgaste tras un partido que jugué. Y por los entrenamientos. Al final la cadera se me gsató y estaba hueso con hueso, ya topaba y no tenía margen", detalló.

"En la cadera me pusieron como un cemento que recibe el nuevo fémur. Y el fémur antiguo me lo cortaron y me pusieron una prótesis de titanio que va inserta en el hueso. Llevé tres meses y medio el dolor y lo único que quería era que terminara luego el campeonato y no dejar botado al equipo", completó.