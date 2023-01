Pablo Aránguiz: El profe García me va a dar libertad y cariño para reencantarme con el fútbol

Pablo Aránguiz, volante de Ñublense, habló en la previa del duelo con Magallanes en el Campeonato Nacional y aseguró que el técnico Jaime García le dará "libertad" para poder recuperar su nivel.

"Desde el primer minuto que llegué me recibieron de buena manera, los compañeros y en general toda la gente que trabaja acá. El profe me ha dado harta confianza, me ha conversado que me va a dar libertad y cariño para reencantarme con el fútbol", apuntó el jugador, quien llegó a préstamo desde Universidad de Chile.

Sobre los días posteriores a la victoria ante Unión Española, el volante señaló que "han sido trabajos intensos, desde la vuelta a los entrenamientos enfocados de lleno en Magallanes para jugar el partido y conseguir los tres puntos, que es lo que más necesitamos y queremos".

En cuanto al choque ante la Academia, Aránguiz subrayó que "tenemos que hacernos fuertes y más en nuestra casa. Venimos de una victoria, siempre es importante empezar con el pie derecho. Esperamos seguir por esa senda del triunfo, que será muy importante para lo que nos propusimos a inicio del torneo".

El duelo entre Ñublense y Magallanes arrancará este viernes a las 18:30 horas y lo podrás seguir junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.