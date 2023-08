"Péguenle con el alma": La emotiva arenga de García a Ñublense antes de los penales

El director técnico de Ñublense, Jaime García, realizó una emotiva arenga en la previa de la tanda de penales que enfrentó su escuadra ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023.

García con un tono motivador expresó: "El destino nos cruzó. Quien lo patee, que destine su lugar y no lo cambie. ¡Filo! No tengo nada más que decirles, hueón... Les agradezco por el ánimo y la intensidad. ¡Péguenle con el alma, y no piensen hueás! (sic)".

Lo lamentable es que los "diablos rojos" perdieron por 4-3 la definición desde los 12 pasos, luego de ganar por 3-2 en el tiempo reglamentario (3-3 en el global), en una gran presentación.