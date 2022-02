Vito de Palma recibió camiseta de parte de Ñublense: Se ganaron mi corazón

El periodista ítalo-argentino Vito de Palma, rostro de la cadena ESPN, recibió este miércoles una camiseta de regalo de parte de Ñublense, algo que el club viralizó en sus redes sociales.

"Bueno amigos, la verdad es que estoy emocionado porque me prometieron que me llegaría esta camiseta y me la trajeron. Soy Vito de Palma y les digo a todos los hinchas de Ñublense que se ganaron mi corazón también", expresó en un video el también comentarista de fútbol.

"Aguante el Ñublense", finaliza diciendo en el extracto.

De Palma había declarado su gusto por los colores del cuadro chillanejo hace algunas semanas, en medio de la transmisión de un partido de Inter de Milán y Venezia en Serie A.