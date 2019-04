Figueroa: Me alegro por el hincha de O'Higgins, no por los tres tarados que gritan tras la banca

El director técnico de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, valoró el tirunfo por 2-0 de su escuadra ante Cobresal en Estadio El Teniente y se lo dedicó a los hinchas del elenco rancagüino, a pesar que un sector de la barra lanzó pifias durante el desarrollo del duelo por el desempeño del equipo.

"Me alegro por el hincha de O'Higgins, no por los tres tarados que se ponen atrás de la banca. Ellos son los que más sufren. Cuando un equipo de provincia gana, todo sabe mejor en la ciudad. Hasta la Coca Cola me sabe mejor. El hincha debe tener paciencia", aseguró Figueroa en conferencia de prensa.

Por otra parte, el "Fantasma" destacó que "lo más importante de hoy fueron los tres puntos. Cobresal no es un equipo fácil, y si bien los muchachos no hicieron un partido brillante, lo más importante era ganar".

"Tuvimos complicaciones en la semana, y ahora igual, teníamos cuatro jugadores amonestados, entonces había que identificar quién era el sacrificado para un cambio", añadió el estratega.

"Tuvimos un bajo rendimiento de algunos de nuestros jugadores y nuestro equipo, por eso el primer tiempo solo terminó 1-0. Luego nos salieron bien los cambios, Fabrizio Ramírez entró bien y José Luis Muñoz también fue importante. Ellos no jugaron porque venían hace seis partidos jugando, de igual forma quien decide eso soy yo", cerró.