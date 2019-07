La molestia de Daniella Chávez por "invitación" de Marco Antonio Figueroa

El técnico de O'Higgins Marco Antonio Figueroa se descargó este martes en una rueda de prensa en donde criticó a los medios y también tuvo palabras para la modelo Daniella Chávez, quien se molestó por el mensaje e invitación que recibió por parte del "Fantasma".

La invitación del @ghostfigueroa a @daniellachavezc para que le enseñe de fútbol pic.twitter.com/oYBfuu66wX — Gonzalo Quezada (@guruoftime316) July 23, 2019

"Hay una señorita que se dice hincha de este club, que dice que todas las veces que el equipo no juega a nada. Me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de fútbol. Pero, como ella, son muchos los que no saben lo que es estar en una cancha de fútbol y estar horas trabajando, luchando con el clima. No es fácil ser director técnico. Es difícil esta profesión. Para los sabios del sillón es muy fácil".

La modelo, por su parte, arremetió contra el entrenador con mensajes en su cuenta de Twitter.

"El señor Figueroa se refirió a mis tweets y dijo que me invitaba al complejo (pero que fuera vestida) a enseñarles cuánto se de fútbol. Es una vergüenza como se expresa y que está más pendiente del Twitter que de jugar bien!", criticó la modelo.

"Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa", remató.

El señor @ghostfigueroa hoy se refirió a mis tweets y dijo que me invitaba al complejo,(pero que fuera Vestida) a enseñarles cuanto se de fútbol, es una vergüenza como se expresa y que esta más pendiente del twitter que de jugar bien! desnuda merezco el mismo respeto que con ropa pic.twitter.com/HXYDFI4qDr — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 23, 2019

Minutos más tarde, Chávez continuó con sus dardos al estratego.

"Disculpa si doy mi parecer sobre las cosas. Mi opinión es la de muchos. El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada y hace noticia por buscar polémicas. Y anda más pendiente de Twitter como Abumohor!", sentenció.