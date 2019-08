Marco Antonio Figueroa: El alza de O'Higgins es mérito del gran cuerpo técnico que tengo

Tras la victoria sobre Unión Española, el entrenador de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, valoró el alza que tiene a su equipo en la parte alta del campeonato, apuntando a que "es un trabajo de todos, no sólo mío".

"Yo soy la cabeza de un cuerpo técnico, pero esto es mérito de todos. Somos un plantel corto y hay que resaltar siempre el trabajo que hacemos", declaró en conferencia de prensa.

En la misma línea, el estratega señaló que: "A mí me ayuda un preparador físico y de arqueros. Todos tienen su mérito para estos resultados. Creo que el grupo entiende perfectamente la labor de cada uno de ellos".

"A veces algunos se bancan el mal genio cuando las cosas no salen, pero en momentos como este se debe destacar en conjunto lo que se hace bien", recalcó.

Consultado por las claves que tienen a O'Higgins en los primeros puestos del torneo, Figueroa mencionó que: "He podido recuperar jugadores claves que no estuvieron en los primeros partidos de esta segunda rueda. Cuando yo no cuento con tipos como Albert Acevedo, Paulo Magalhaes o Roberto Cereceda me cuesta suplirlos, porque entregan experiencia al equipo".

"De igual forma siempre manejamos alternativas para poder jugar como lo que estamos haciendo. Cada jugador es bien profesional y me cumple con lo que requiero partido a partido", concluyó.