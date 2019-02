Marco Antonio Figueroa es seguido por Morelia

El técnico de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, vivió su mejor época como jugador con la camiseta del Morelia mexicano, club que quedó sin entrenador, razón por la cual miraron rápidamente a Rancagua.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, el DT no está cómodo en la histórica ciudad debido a que no llegaron los refuerzos pedidos y además le llevaron al delantero Gustavo Gotti, a quien no lo pidió.

Es por eso que ante el despido de Roberto Hernández en Monarcas, surgió el nombre de Figueroa.

"Tiene una conversación fluida con el club, por su pasado, y ya lo han llamado para sondear su disponibilidad para ser el entrenador. Su cláusula de salida es bajísima y más que abordable", manifestaron al matutino desde el club.

El "Fantasma" tiene una cláusula de salida de 100 mil dólares.