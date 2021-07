Pedro Pablo Hernández: Estoy feliz de volver a O'Higgins, fue una decisión desde el corazón

El experimentado volante chileno Pedro Pablo Hernández fue presentado oficialmente como refuerzo de O'Higgins este miércoles. En la instancia, el jugador confesó que su decisión de regresar al elenco "Celeste" fue desde el corazón.

En el Estadio El Teniente, el "Tucu" expresó que: "Nunca he dejado de seguir a O'Higgins. El año pasado fue un año complicado, sufrimos. Me recibieron de gran manera, con el DT (Dalcio Giovagnoli) he hablado poco, pero ya tendremos tiempo de hacerlo".

"Quiero agradecer el esfuerzo que hicieron para estar acá. Estoy feliz de volver, fue una decisión desde el corazón", añadió.

Respecto a su momento personal, el campeón de América con la Roja dijo sentirse cómodo. "Estoy tratando de ponerme a punto físicamente y de la mejor manera para estar a disposición el segundo semestre", aclaró.

El que también habló en la presentación del jugador fue el gerente deportivo Pablo Calandria, mencionando que: "Para mí es una alegría y una felicidad de que él haya querido volver a este club. Agradezco las ganas que le pusiste por volver a estar con nosotros".