Roberto Cereceda: Seríamos inconscientes si quisiéramos jugar con lo que sucede en el país

El jugador de O'Higgins Roberto Cereceda hizo un llamado a dar por terminada la temporada del fútbol chileno debido al movimiento social que atraviesa nuestro país, pues señaló que serían "inconscientes" si quisieran seguir jugando.

"En una situación tan importante como la que está pasando hoy en el país, las prioridades pasan a ser diferentes, que son temas de vida de cada uno de nosotros y temas de futuro por lo que se está luchando y me incluyo", señaló este jueves.

"Clasificar o no a una copa es un tema deportivo y no tiene la importancia mínima de lo que se está viviendo en el país, no hemos tocado ese tema como plantel para sacar una ventaja deportiva de lo que significa", agregó.

"Si fuéramos a ese punto, para nosotros ha sido injusto, porque estuvimos todo el torneo entre los primeros seis o siete, el último partido lamentablemente lo perdimos y quedamos en una posición afuera y si quisiéramos jugar sobre las otras cosas que están pasando seríamos muy inconscientes a decir eso", continuó Cereceda.

Luego, sostuvo que "lamentablemente quedamos en esa posición deportiva, pero estamos conscientes que la situación país es mucho más importante que todo lo que se pueda hablar deportivamente".

Por eso recordó que la intención del plantel rancagüino "era cumplir con nuestro trabajo si estaban las condiciones. No están las condiciones y no lo podemos hacer, hay que asumirlo".

"También dije que la ventaja deportiva que irán a discutir algunos presidentes de algunos equipos por favor la dejen de lado, que nos demos cuenta y abramos los ojos porque la situación país es mucho más importante de lo que significa el fútbol", aseveró.

"Hay que empezar a ver qué pasará el próximo año, tomar una mejor posición, todos estamos en una postura en la que estamos perdiendo algo deportivamente, pero seamos más inteligentes y seres humanos y tomemos una decisión con ese principio hacia abajo", concluyó.