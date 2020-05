Roberto Gutiérrez ofreció alimentos a los que no tienen: "No te acuestes sin comer"

El delantero de O'Higgins, Roberto Gutiérrez, le ofreció alimentos a la gente que más lo necesita en el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus con un mensaje en redes sociales.

El "Pájaro" escribió en su cuenta de Instagram que "si no tienes trabajo y no recibes apoyo de nadie, y en algún momento se te termina la comida, por favor no te acuestes sin comer. Y no acuestes a dormir a tus hijos sin comer".

"Escríbeme por interno, sin pena, que de lo poco o mucho que pueda tener con gusto te compartiré mis alimentos. Yo he aprendido que donde come uno, comen dos", agregó.

Mira el mensaje de Gutiérrez en Instagram: