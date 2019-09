Sebastián Pol y su vuelta a San Carlos: Será una buena revancha, recibiré insultos y una pifiadera

El delantero de O'Higgins Marco Sebastián Pol se refirió a esperado regreso a San Carlos de Apoquindo luego de tres años, después de que en su último duelo el 29 de octubre de 2016 agrediera a un hincha con una patada, tras un polémico partido cuando defendía los colores de Audax Italiano.

Pol, que en aquella oportunidad fue detenido y suspendido por ocho fechas, aseguró este martes en conferencia de prensa que "era la pregunta que esperaba. Nada, he pasado momentos lindos y muy malos que he pasado en esa cancha, que me han pasado con Católica. Pero, tengo claro que más allá de un insulto y una pifiadera, yo voy a estar tranquilo".

Fotografía: Photosport

Además, agregó que "creo que ya tengo una madurez grande para enfrentar estas cosas, lo hago con una actitud diferente, así que estoy tranquilo. Lo único que quiero es seguir jugando y haciendo bien mis cosas, intentando hacer goles, darme una alegría a mí, a mi familia y a la gente de O'Higgins que me apoya día a día. Será una buena revancha".

Finalmente, señaló en lo deportivo que "va a ser un partido complicado. Sabemos que ellos son un equipo que juega bien y que tienen muy buenos jugadores, aunque supongo que ellos también saben que de este lado también hay muy buenos futbolistas. Creo que no hay presión".

El ariete y su club visitarán a la UC este domingo, a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT), en un duelo válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional, el cual podrás seguir con la completa cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.