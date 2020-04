Zaguero argentino de O'Higgins: En Chile los tests de coronavirus no es gratuito

El defensor argentino de O'Higgins Matías Cahais hizo una dura crítica al sistema de salud chileno y entre otras cosas, argumentó que los tests para comprobar la infección de coronavirus no son gratuitos y que, por ejemplo, te cobran cada vez que toman la temperatura.

"Aquí (en Chile) los tests no son gratuitos, la salud es muy cara, no hay comparación de ningún tipo con el sistema sanitario en Argentina. No estamos al extremo de lo que menciona el presidente Piñera en compararse con Brasil, pero tampoco estamos cerca de la situación argentina", comentó el defensor en diálogo con el portal trasandino Mundoascenso.com.ar

"El sueldo básico, el cual lo perciben el 70 por ciento de la población chilena son aproximadamente 500.000 pesos chilenos, unos 30.000 pesos argentinos. Es mucho más caro vivir en Chile que en Argentina. No hay educación pública, la salud pública en Argentina es muy buena", añadió el jugador con pasado en Boca, Racing y Universidad Católica, entre otros equipos.

"Yo tuve que salir algunas veces de urgencia por mi nena pero por otros problemas de salud. Acá te cobran las veces que te toman la fiebre", completó.

Sobre cómo se está viviendo la cuarentena, Cahais explicó que "la gente sigue yendo a trabajar. La peluquería que voy yo por ejemplo cerró porque dijo que me expongo a cosas que la verdad que no quiero. La gente aquí no tiene la ayuda que por ejemplo le brinda el gobierno argentino a sus habitantes".