Agustín Farías: Siempre se me ha vinculado con los clubes grandes y eso me deja tranquilo

El volante de Palestino Agustín Farías conversó con Al Aire Libre en Cooperativa de cómo lleva el confinamiento por el coronavirus, del regreso del fútbol y de su intención de nacionalizarse, algo que espera le abra las puertas de un equipo grande.

El volante argentino de 32 años, dijo estar "tomando los resguardos necesarios con la familia, saliendo casi nada. Espero esto se pueda solucionar pronto. Tengo un balcón algo amplio en el que entreno. No puedo quejar porque tengo un espacio acorde a lo que pide el club".

Asimismo, Farías que reconoció que le gustaría renovar en Palestino, contó que "en junio cumplo cinco años en Chile. Me dijeron que el trámite de nacionalización tarda entre tres y cuatro meses, sería algo lindo para Palestino porque saca un cupo de extranjero, además estaría buenísimo poder llegar a un equipo grande".



Es que el mediocampista ya ha estado en el radar de Colo Colo y Universidad de Chile, pero según contó, no estar nacionalizado le terminó pasando la cuenta.

"Tuve un llamado de (Sebastián) Beccacece cuando estaba en la U. En Colo Colo tuve contactos con (Pablo) Guede y la opción estuvo avanzada, pero por un tema de cupo de extranjero no se concretó", expuso.

"Siempre se me ha vinculado con los grandes y eso me deja tranquilo porque significa que he hecho bien las cosas en Palestino, si se da la chance de extender mi contrato estaría feliz", dijo el jugador que termina contrato a fin de año.

Sobre el retorno de la actividad, que hoy es una incógnita por el coronavirus, señaló que "lo veo lejano. No se puede regresar ahora. El club nos dice que debemos volver el 23, pero estamos a la espera para ver cómo lo hacemos. Siendo sinceros no lo veo ahora, la salud es lo primordial".

Finalmente, Farìas comparó a los técnicos Pablo Guede e Ivo Basay. "Guede fue un técnico que me marcó, uno de los mejores en cuanto al trabajo en cancha. Basay me ha dado responsabilidad y me ha hecho sentir un hombre importante para el equipo. Son dos técnicos totalmente diferentes, Basay sabe hablarte en el momento justo, nos hizo muy bien su llegada", cerró.