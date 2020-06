Agustín Farías: Sin duda jugaría en la selección chilena, sería lo máximo en mi carrera

El argentino Agustín Farías, volante de Palestino, conversó con Al Aire Libre en el Live de Instagram y afirmó que, una vez cumpla con el trámite para adquirir la nacionalidad chilena, le gustaría jugar en la Roja.

"Sin duda aceptaría jugar en la selección. Para mí, poder estar en ese plantel, con esos jugadores que han marcado una historia en el fútbol chileno y mundial, sería lo máximo para mi carrera", declaró el mediocampista, quien ya cumplió el requisito de los cinco años en nuestro país.

"Estoy con los papeles, en estos días presento la solicitud de nacionalidad. Me tardo entre cuatro a cinco meses", confirmó.

Farías, con 32 años, también habló sobre la situación del Covid-19 en Chile y la fecha tentativa que fijó la ANFP para regresar a las competencias, el 31 de julio.

"Uno está con temor a cómo será cuando se vuelva. El deportista crece en base a la competitividad, y eso es algo que no hemos tenido. Son tres meses sin competir...espero que no se note", comentó.

Además, expresó que extraña "trabajar en el club", ya que "es difícil entrenar en el encierro y a veces no dan las ganas".

"Beccacece me contactó cuando estuvo en la U"

Debido a su constante nivel en Palestino, Farías admitió que tuvo chances de partir a Universidad de Chile y Colo Colo, siendo el cuadro azul el que más cerca estuvo de concretar el fichaje, en el período de Sebastián Beccacece (ahora en Racing) en 2016.

"Con la U me llamó Beccacece, me comentó su interés y me dijo que al día siguiente harían una oferta por mí. Negociaron entre clubes por dos semanas, no se pusieron de acuerdo. Llegó Lorenzo Reyes libre de España y se cayó la operación", recordó.

"La forma de ser de Basay le faltaba a Palestino"

Finalmente, Farías repasó a los técnicos que más lo han marcado en el cuadro árabe, destacando los nombres de Pablo Guede, quien lo llevó a Palestino; Nicolás Córdova, con quien hicieron historia en la Sudamericana 2016 al derrotar a Flamengo y llegar a cuartos de final; y el actual entrenador, Ivo Basay.

"La forma de ser de Ivo Basay era lo que faltaba a Palestino. Es un técnico exigente, te dice las cosas como son y si no cumples, tienes que salir", explicó.

"Antes había mucha confianza con el técnico anterior (Sebastián Méndez), y eso no es tan bueno en un equipo, porque los jugadores se pasan de la raya, y a veces no hacen tanto caso. Basay es serio e intenso, pero no lo hace con mala intención ni va cambiar en este momento de la vida, pero así mantiene el respeto y la seriedad", sentenció.