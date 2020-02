Basay y el triunfo de Palestino: Con mucha madurez y oficio se sacó el resultado adelante

El entrenador de Palestino se mostró conforme tras la victoria por 1-0 ante Huachipato, donde destacó la "madurez" que tuvo su equipo al tener que sostener el resultado con un jugador menos.

"Con mucha madurez y oficio se sacó el resultado adelante.Creo que cuando estuvimos once contra once nosotros tuvimos las opciones más claras de llegar al 2-0 que ellos del empate. Después cuando te expulsan un jugador las distancias se hacen más largas. Sobre tofo con la temperatura, pero no corrimos grandes riesgos", comentó

Sobre los aspectos positivos, el técnico de los "árabes" señaló que "a pesar de tantos cambios y con la llegada de jugadores nuevos, van agarrando una línea que nosotros necesitamos, que es la que tuvimos el año pasado".

Basay también confirmó que analizó a Cerro Largo de Uruguay, su próximo rival en Copa Libertadores.

"Lo he visto, cambiaron nueve jugadores y no hay tanta información, pero lo más importamte, y lo que uno ve como técnico, es lo que tenemos que hacer nosotros. La existe y nosotros tenenos que asegurar un rendimiento similar al del año pasado", cerró.

Palestino enfrentará este miércoles por la segunda fase de Copa Libertadores al cuadro "charrúa", en un duelo pactado a las 19:15 horas en el Estadio "Domingo Burgueño" de Uruguay.