Costas y la caída ante la U: Les dimos un partido que no se podía regalar de esta manera

Gustavo Costas, director técnico de Palestino, lamentó la derrota sufrida ante Universidad de Chile en La Cisterna y aseguró que le "regalaron" la victoria a los azules.

"Un primer tiempo muy malo, y ellos con actitud. El segundo fue distinto, merecíamos un poco más...Les regalamos un partido que no se podía regalar de esta manera", declaró Costas en rueda de prensa.

Costas también explicó que el bajón del equipo se debe a la ausencia de jugadores importantes.

"No me gusta poner excusa, hemos perdido casi todo el mediocampo. El plantel, desde que empezó la segunda rueda, y eso que nos fue bien, no pudimos armar el mismo equipo en dos partidos seguidos. Siempre tuvimos problemas, la mitad de cancha se me desarmó toda", argumentó.

Finalmente, señaló que "vamos a tratar de hacer lo posible en los partidos que faltan para sumar de a tres y meternos en alguna copa".