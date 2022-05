Cote López barrió con Gustavo Costas por suplencia de Luis Jiménez: Está arruinando su último partido

María José López, esposa de Luis Jiménez, barrió con el técnico de Palestino, Gustavo Costas, por dejar al "Mago" entre los suplentes para el duelo ante Cobresal, el último del "Mago" en La Cisterna.

La ex modelo escribió un potente mensaje en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que "es una verguenza que por un técnico pasajero que no lleva ni cinco meses, que no entiende la importancia de lo que significa Palestino, Luis no va a jugar siendo que está al 100 por ciento, porque no está lesionado ni nada".

"¿Lo irá a meter? Si es que 10 minutos...¡En su último partido!", ironizó López.

Luego continuó y volvió a señalar al técnico argentino: "Yo te quiero decir algo Gustavo Costas, estás arruinando estás arruinando no solo el último día de un jugador intachable, sino también de sus hijos, de su familia, de sus fans".

"Por tu capricho. ¿Para empatar? Es lo único que sabes hacer. Espero estés feliz. Eres el motivo por el que se retiran los futbolistas", cerró López, quien periódicamente acompaña a Jiménez a La Cisterna.

El "Mago" disputará su último partido junto a su hinchada este sábado ante Cobresal desde las 12:00 (16:00 GMT), duelo que podrás seguir con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.