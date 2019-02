Cristóbal Jorquera: Pensé en el retiro, tuve momentos de debilidad y achaques

El volante de Palestino Cristóbal Jorquera reveló que pensó en el retiro durante el periodo en el que se recuperaba de una hernia lumbar que lo tuvo fuera de las canchas durante todo el 2018.

El último partido del futbolista nacional antes del padecimiento fue el 8 de diciembre del 2017 en Turquía, por Bursaspor, y su regreso se produjo el miércoles en el empate 1-1 con Independiente Medellín por la Copa Libertadores.

"La verdad es que lo pensé -en el retiro-. Fueron momentos de debilidad, achaques por las circunstancias que estaba viviendo. Pero después de analizarlo en frío con mi familia, decidí seguir adelante", confesó a El Mercurio.

"De este tipo de cosas se sale adelante con mucha cabeza, siendo muy fuerte. Fue duro, me operé dos veces", continuó el ex Colo Colo.

Además, Jorquera fue consultado por el matutino sobre su aparición en los medios italianos como presunto objeto de una triangulación entre Colo Colo, Genoa y el club suizo Lugano: "No puedo opinar nada, porque no tengo nada que ver. A mí no me metan en cosas raras, yo no me meto con nadie".