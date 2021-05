Cristopher Toselli y duelo ante Newell's: Nos urge ganar, pero no podemos perder la calma

El portero de Palestino Cristopher Toselli palpitó el duelo de este martes contra Newell's por la Copa Sudamericana y expresó la necesidad de conseguir los tres puntos, para seguir con chances de clasificar a octavos de final.

"Sabemos que nos urge ganar, pero eso no nos puede quitar la calma para buscar el partido en 90 minutos. No hay que desesperarse si el gol no llega tempranamente, eso es clave, y mantener un orden defensivo importante, que nos permita ponernos en ventaja en cualquier minuto del partido", dijo el golero en conferencia de prensa.

"Es un partido clave, evidentemente que estamos necesitados de puntos, no hemos conseguido ninguno, pero también sabemos que la imagen mostrada, especialmente en el segundo tiempo contra Atlético Goianiense es positiva, quedan sensaciones mucho mejores que partidos pasados", añadió en la misma línea.

Sobre las posibilidades que tienen de avanzar, Toselli expresó que "clasifica solo un equipo, somos conscientes, y el hecho de haber perdido los dos primeros partidos complica nuestras opciones, pero hoy pensamos solo en Newell's y no más allá. No nos sirve en nuestra cabeza pensar en otro partido o en qué hubiera pasado si ganábamos o empatábamos el partido anterior. Nuestro foco está en ganar este partido y, principalmente, en jugar como quiere el entrenador".

Finalmente, sobre la escuadra rival dijo que es un equipo "muy agresivo y competitivo, tiene jugadores muy desequilibrantes. Si bien no consiguieron el resultado que querían ante Rosario Central, tiene jugadores que pueden marcar diferencias en cualquier momento".

Palestino jugará este martes a las 22:00 horas (02:00 GMT) contra Newell's, por la tercera fecha del Grupo F de la Sudamericana, en duelo que podrás seguir a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.