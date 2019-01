Fabián Cerda: Se me cerraron varias puertas en Estados Unidos por no ser residente

El portero chileno Fabián Cerda, nueva contratación de Palestino, relató en conversación con Al Aire Libre PM cómo fue su experiencia jugando en Tulsa Roughnecks FC de la Segunda División de Estados Unidos.

El meta afirmó que vivió cierta discriminación antes de devolverse al balompié nacional, señalando que en el país norteamericano "hoy en día se están cerrando mucho las puertas (para los inmigrantes), a mí se me cerraron varias puertas en varios equipos por no ser residente y por ser extranjero".

El formado en Universidad Católica a su vez afirmó que el torneo en el que compitió "es una liga que hoy en día está siendo más valorada en comparación a como era antes, se está consolidando cada vez más. Juegan y jugaron futbolistas de alto nivel".

"Me tocó enfrentar en estos dos años que estuve allá a (Didier) Drogba. Lo saludé, me saqué fotos y me firmó una camiseta, porque son momentos únicos que te da el fútbol, con una persona tan grande como ha sido Drogba", señaló.

Sobre su regreso al fútbol chileno, Cerda dijo que "estoy muy feliz por el retorno a Chile, y qué mejor que al club que me abrió las puertas y que me dio esta posibilidad de volver, qué tiene cosas muy importantes por delante.

"Estaba en Estados Unidos y me quedaba un año de contrato, lamentablemente el club se vendió y los nuevos dueños no querían contar conmigo. Me dieron la opción de salir sin problemas y yo quedé a la espera. Justo se dio esta posibilidad gracias al cuerpo técnico (de Palestino) que dio el visto bueno", apuntó.