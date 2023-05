Hincha fue expulsado del Parque de los Príncipes en París por vestir la camiseta de Palestino

Un confuso momento ocurrió el pasado domingo durante el cruce entre Paris Saint-Germain y FC Lorient por la liga francesa. El partido se llevó a cabo en el Estadio Parque de los Príncipes, que fue testigo de cómo un hincha fue expulsado del recinto por llevar una camiseta de un club chileno.

A través de un registro viralizado en Tik Tok, se ve a un fanático que vestía la camiseta de Palestino siendo sacado del estadio mientras trataba de explicar la situación.

"Estoy en el Parque de los Príncipes, tengo una camiseta de Palestina. Me dicen que se quede la camiseta en la Mecca ¡Lo juro, es una locura, quieren sacarme de aquí!", se escucha decir al involucrado mientras es llevado a las afueras por un guardia de seguridad.

El video llegó hasta el propio club Palestino, que en sus redes sociales pidió ayuda para poder contactar al sujeto en cuestión, además de agradecer por vestir su camiseta.

💪🏼 Help us find him

🫡 Aidez-nous à le retrouver



¡Thanks for wearing our shirt! ❤️💚#TodoUnPueblo 🇵🇸 https://t.co/zdWa39tonJ