Ivo Basay: Nuestro gran pecado fue no concretar las oportunidades de gol que tuvimos

El técnico de Palestino lamentó que sus pupilos no hayan anotado en la derrota ante Guaraní.

El entrenador de Palestino, Ivo Basay, lamentó la falta de gol que tuvieron sus dirigidos en la caída por 0-1 ante Guaraní por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2020.

El DT afirmó tras el compromiso que "en estos partidos de Copa Libertadores cuando se tienen dos o tres oportunidades, por lo menos una o dos hay que concretar, y creo que ese es nuestro déficit. Sobre todo en este tipo de partidos, porque del otro lado también te pueden llegar una vez y te hacen un gol".

"En el juego no me puedo quejar por todo el esfuerzo que hicieron. El equipo sigue con la misma intención e intensidad dentro del campo de juego, pero este tipo de partidos se gana cuando se hace la diferencia, sobre todo en situaciones muy claras que tuvimos. Ese fue el gran pecado nuestro", agregó.

En la misma línea, el "Hueso" aseguró que "cuando se te paran atrás y tú no tienes opciones de gol, no hay nada que decir. Pero nosotros las tuvimos y ahí se genera una gran diferencia cuando no puedes marcar".

"Ahora todo queda en especulación, si nosotros hubiéramos hecho el gol primero obviamente eso cambia la situación. Pero no lo hicimos, sobre todo teniendo oportunidades claras y eso te pesa después", indicó.

La revancha entre Guaraní y Palestino se disputará el próximo jueves 27 de febrero en Asunción.