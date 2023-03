La razón por la que Bruno Barticciotto estuvo alejado de Instagram

El atacante de Palestino Bruno Barticciotto estuvo alejado de su perfil oficial de Instagram y durante este martes el propio futbolista se encargó de aclarar los motivos de su ausencia.

Fue a través de una historia publicada en su perfil donde el delantero escribió: "Había perdido mi Instagram hace más de un mes y ahora lo pude recuperar, por eso no subía nada y no he podido responder".

En ese contexto, la última publicación de Barticciotto fue realizada el 6 de febrero, cuando el atacante realizó un posteo compartido junto a la cuenta oficial de Palestino de su gol a Universidad de Chile.